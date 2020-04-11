Последнее обновление: 11.04.2020 16:59

Минздрав РБ: У строителей БелАЭС из Нижнего Тагила вроде как нет коронавируса

Повторные тесты показали, что бригада из 15 российских рабочих, приехавшая в Беларусь из Нижнего Тагила достраивать Белорусскую АЭС, не заражена коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

«Что касается Островца и ситуации с российскими рабочими, то сейчас все пациенты находятся под медицинским наблюдением. Первый анализ проводился тестами иностранного производства и результат был положительный. Второй проводили с помощью других тестов ещё одной иностранной компании. Он показал отрицательный результат», - сообщил министр.

«Так что сейчас мы отправили все результаты в референс лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов. Все пациенты и их контакты изолированы и им обеспечено медицинское наблюдение», - проинформировал Караник.

Далее по теме
Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование