У Лукашенко продолжается коронавирусный психоз

Несмотря на то, что Лукашенко по-прежнему утверждает, что мир поражен коронавирусным психозом, белорусский правитель все же решил обратиться к тем, кто не понарошку заразился SARS-CoV-2.

"И впервые я хочу обратиться - много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период - к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь", - сказал Лукашенко на совещании с участием главы Минздрава Владимира Караника, главы администрации Игоря Сергеенко и спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой.