Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2226. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 23 человек.

«На 11.04.2020 на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. Выздоровели 172 человека. Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло еще на 245.

«В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких», - отмечается в сообщении.