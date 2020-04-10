В Беларуси 10 выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами плазмы

В Беларуси 10 человек, которые заразились коронавирусом и вылечились от пневмонии CODID-19, дали согласие стать донорами изоиммунной плазмы. Об этом сегодня сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

«В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения наиболее тяжелых больных, - рассказал Елена Богдан. - Это новое научное направление для РНПЦ трансфузиологии. Планируется разработать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы людей, перенесших коронавирусную инфекцию».

Представитель Минздрава также сообщила о том, что на открытые ведомством благотворительные счета поступили 3 937 777 рублей (221831 рубль поступил от 1310 граждан) и 78 461 евро.

За счет пожертвований Минздрав купил экраны защитные стоматологические, комбинезоны медицинские, наборы реагентов для выявления COVID-19, полумаски, фильтрующие противоаэрозольные.

Помимо денег, Витебский областной клинический специализированный центр, Борисовская больница №2, 6-я ГКБ г. Минска получили благотворительную помощь медицинским оборудованием.