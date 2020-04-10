Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1981

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1793. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 19 человек.

«На 10 апреля 2020 года в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло сразу на 495.

«Увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов.», - отмечается в сообщении.