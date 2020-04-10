В Минске у четырех беременных подтверждён коронавирус

Минздрав Беларуси подтвердил, что четыре беременных женщины заразились коронавирусом в 3-й больнице Минска.

«Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней всё хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

«Все они находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ. Их состояние стабильное», - отмечается в сообщении.

Судя по всему, родильный корпус 3-й ГКБ закрыт на карантин.

На карантин также закрыты 6, 7, 11 и 15-го общежития БНТУ. Студентам, проживающим в этих общежитиях, запрещено покидать помещения Контроль осуществляется через роспись в ведомости дважды в сутки. Нарушение режима карантина чревато отчислением.