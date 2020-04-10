Минздрав РБ разрешил контактам 1-го уровня болеть дома

Минздрав Беларуси принял совместное с Минтруда решение, разрешающее контактам первого уровня с зараженными коронавирусом находиться в режиме самоизоляции в домашних условиях.

Согласно документу, срок такой самоизоляции составит 14 дней. При этом будет выдаваться больничный.

"Разрешено пребывание контактов первого уровня в домашних условиях под наблюдением участкового и выполнением тестов на первый, седьмой и тринадцатый день. Будет выдан больничный листок на весь период пребывания на самоизоляции», - сообщила замминистра здравоохранения РБ Елена Богдан.

Она уточнила, что для контактов первого уровня, которые попали в больницу, срок госпитализации сокращен до 7 дней.