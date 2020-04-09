Минздрав РБ говорит, что контролирует ситуацию с коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси контролирует ситуацию с экспансией коронавируса по стране, утверждает министр Владимир Караник, игнорируя данные о более чем 100% суточном приросте случаев заражения в стране.

"Ситуация во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Где-то она более напряженная, где-то менее", - заявил сегодня Караник, представляя в парламенте поправки в закон о здравоохранении.

Как сообщалось, за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 420 до 1486.

По словам министра, перед министерством стоит задача не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19.

"На сегодняшний момент наша задача - пытаться изолировать всех выявляемых пациентов, делать много тестов, изолировать контакты для того, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения", - заявил глава Минздрава.

По оценке министерства, пик эпидемии придется на конец апреля-начало мая. Но власти Беларуси по-прежнему не готовы и выступают против введения жестких ограничительных мер. Министр Караник даже выступил с теорией, доказывающей правоту объединившихся под хэштеном #Атожратьбудем?

По его словам, реализуемая в Беларуси мягкая стратегия отличается от жесткой стратегии тотального разобщения, которой придерживаются ряд стран, и имеющей ряд минусов. Караник утверждает, что введение строгого карантина чревато повторной вспышкой заболеваемости после ослабления карантинных мер.