Последнее обновление: 09.04.2020 12:07

Пик эпидемии коронавируса в Беларуси придется на конец апреля - начало мая

Пик эпидемии коронавируса в Беларуси придется на конец апреля - начало мая, сообщил в четверг в парламенте глава Минздрава Владимир Караник.

"На сегодняшний момент наша задача - пытаться изолировать всех выявляемых пациентов, делать много тестов, изолировать контакты для того, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения", - сказал министр, передает Sputnik.

Он также прогнозирует, что еще будут завозные случаи коронавируса в Беларусь.

"Они были и будут. За вчера были выявлены завозные случаи из Нью-Дели, Лондона и России", – сообщил глава Минздрава.

Министр также отметил важность самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, признав, несмотря на то, что граждане были отправлены на самоизоляцию, многие из них не соблюдали требования этого режима.

"Это безответственное поведение граждан. До 15% тех, кто отправлен на самоизоляцию, нарушали это требование. Некоторых мы не могли найти до суток", – сказал Караник.

При этом он отметил, что по Минску и Витебску может быть принято решение о том, что на самоизоляцию будут отправлять контакты первого и второго уровня, чтобы снизить риск распространения вируса в медицинских учреждениях.

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