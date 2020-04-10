ВОЗ: В Китае еще ничего не закончилось, коронавирус – это долгий марафон на 12-18 месяцев

Сотрудник базирующегося в Копенгагене Европейского бюро ВОЗ Патрик О’Коннор, приехавший в Беларусь в составе миссии ВОЗ, предостерег от заявлений о том, что в Китае удалось победить коронавирус и инфекционный процесс можно считать завершенным.

«Надо быть предельно осторожными. Мы полагаем, что и на глобальном уровне, и на уровне отдельных стран правительствам надо быть готовыми к тому, что с распространением вируса, возможно, придется еще бороться на протяжении 12—18 месяцев», - заявил Патрик О’Коннор, который сегодня находится в Витебске.

«Вполне возможно, что за это время будут получены эффективные вакцины, но надо беспрестанно заботиться о том, чтобы не испытывали перегрузку системы здравоохранения, действовали все другие барьерные меры. Из некоторых стран Азии поступают сообщения о возможной второй волне инфекции. Поэтому сохраняя оптимизм, надо сохранять и настороженность. Это не забег на короткую дистанцию. Это длинный марафон», - заключил эксперт ВОЗ.

Репортаж о визите миссии ВОЗ в Витебск опубликован на сайте Витебского облисполкома.