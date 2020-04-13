В мире число заражений достигло 1,85 млн. случаев, умерли 114,2 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1853464 (+72751 за сутки) по данным Worldometer на 8:05 13 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 114254 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5417 человека, из которых 1535 приходятся на США, 603 - на Испанию, 431 – на Италию, 561- на Францию, 737 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1264630 (+47842) человек, из них 50859 (+277) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 423721 человека.

В США за последние сутки выявлены 27345 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1535 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 560433. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 32634 (+2132) человек, умерли 22115 человек.

В Испании подтверждены 166831 (+3804) случаев заражения и 17209 (+603) смертей. В Италии – соответственно 156363 (+4092) случаев заражения и 19899 (+431) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 132591 (+2937) и 127854 (+2402) случаев заражения, и 14393 (+561) и 3022 (+151) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 84279, 82160 (+108), 71686, 56956 и 29647 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 10612 (+737), 3341, 4474, 1198 и 3600 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 15770 случаев, от COVID-19 умерли 130 человек, в Украине соответственно – 2777 случая и 83 человека.

В Беларуси официально подтвержден 2578 случаев заражения коронавирусом и 26 смертей.