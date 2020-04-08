В мире число заражений достигло 1,43 млн. случаев, умерли 82 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1431973 (+84738 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 82096 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7329 человек, из которых 1916 приходятся на США, 704 - на Испанию, 604 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 209 странах. На данный момент лечение проходят 999773 (+59459) человек, из них 47895 (+517) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 302209 человека.

В США за последние сутки выявлены 32871 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1916 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 400540. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 21711 (+1901) человек, умер 12857 человек.

В Испании подтверждены 141942 (+5267) случаев заражения и 14045 (+704) смертей. В Италии – соответственно 135586 (+3039) случаев заражения и 17127 (+604) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 109069 (+11059) и 107663 (+4288) случаев заражения, и 10328 (+1417) и 2016 (+206) смертей.

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Швейцарии подтверждены соответственно 81802, 62589, 55242, 34109 и 22253 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3333, 3872, 6159, 725 и 821 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 7497 случаев, от COVID-19 умерли 58 человек, в Украине соответственно – 1462 случая и 45 человек.

В Беларуси официально подтвержден 861 случай заражения коронавирусом и 13 смертей.