В мире число заражений превысило 1,016 млн. случаев, умерли более 53 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1016253 (+80083 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 53235 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5986 человека, из которых 760 приходятся на Италию, 961 - на Испанию, 985 – на США.

Случаи заражения зафиксированы в 204 странах. На данный момент лечение проходят 749947 (+55604) человек, из них 37654 (+2042) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 213071 человек.

В США за последние сутки выявлены 30041 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 985 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 245341. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 10403 8878 (+1525) человек, погибли 6095 человек.

В Италии подтверждены 115242 (+4668) случаев заражения и 13915 (+760) смертей. В Испании – соответственно 112065 (+7947) случаев заражения и 10348 (+961) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Китай, где подтверждены соответственно 84794 (+6813) и 81620 (+31) случаев заражения, и 1107 (+176) и 3322 (+4) смерти.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Турции подтверждены соответственно 59105, 50468, 33718, 18827 и 18135 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 5187, 3160, 2921, 536 и 356 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 3548 случаев, от COVID-19 умерли 30 человека, в Украине соответственно – 897 случая и 22 человека.

В Беларуси официально подтверждены 304 случая заражения коронавирусом и 4 смерти.