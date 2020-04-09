В мире число заражений превысило 1,51 млн. случаев, умерли 88,5 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1518773 (+86800 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 88505 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6409 человек, из которых 1938 приходятся на США, 747 - на Испанию, 542 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 209 странах. На данный момент лечение проходят 1051600 (+51827) человек, из них 48079 (+184) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 330589 человека.

В США за последние сутки выявлены 34588 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1938 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 435128. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 22891 (+1180) человек, умер 14795 человек.

В Испании подтверждены 148220 (+6278) случаев заражения и 14792 (+747) смертей. В Италии – соответственно 139422 (+3836) случаев заражения и 17669 (+542) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Франция, где подтверждены соответственно 113296 (+5633) и 112950 (+3881) случаев заражения, и 2349 (+333) и 10869 (+541) смертей.

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 81865, 64586 60733, 38226 и 23403 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3335, 3993, 7097, 812 и 2240 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 8672 случаев, от COVID-19 умерли 63 человека, в Украине соответственно – 1668 случая и 52 человека.

В Беларуси официально подтвержден 1066 случаев заражения коронавирусом и 13 смертей.