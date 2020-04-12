В мире число заражений достигло 1,78 млн. случаев, умерли 108,8 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1780713 (+81037 за сутки) по данным Worldometer на 8:04 12 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 108837 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6103 человека, из которых 1833 приходятся на США, 525 - на Испанию, 619 – на Италию, 635- на Францию, 917 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1216788 (+46014) человек, из них 50582 (+753) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 404442 человека.

В США за последние сутки выявлены 30212 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1833 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 533088. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 30502 (+3188) человек, умерли 20580 человек.

В Испании подтверждены 163027 (+4754) случаев заражения и 16606 (+525) смертей. В Италии – соответственно 152271 (+4694) случаев заражения и 19468 (+619) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 129654 (+4785) и 125452 (+3281) случаев заражения, и 13832 (+635) и 2871 (+135) смертей.

В Китае, Великобритании, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 82052 (+99), 78991, 70029, 52167 и 28018 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3339, 9875 (+917), 4357, 1101 и 3346 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло13584 случаев, от COVID-19 умерли 106 человек, в Украине соответственно – 2511 случая и 73 человека.

В Беларуси официально подтвержден 2226 случаев заражения коронавирусом и 23 смерти.