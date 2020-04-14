В мире число заражений достигло 1,92 млн. случаев, умерли 119,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1925242 (+71778 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 14 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 119705 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5451 человека, из которых 1529 приходятся на США, 547 - на Испанию, 566 – на Италию, 574- на Францию, 717 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1306422 (+41792) человек, из них 51157 (+298) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 447958 (+24237) человека.

В США за последние сутки выявлены 26722 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1529 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 587155. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 36948 (+4314) человек, умерли 23644 человек.

В Испании подтверждены 170099 (+3268) случаев заражения и 17756 (+547) смертей. В Италии – соответственно 159516 (+3153) случаев заражения и 20465 (+566) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 136779 (+4188) и 130072 (+2218) случаев заражения, и 14967 (+574) и 3194 (+172) смертей.

В Великобритании, Китае, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 88621, 82249 (+89), 73303, 61049 и 30589 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 11329 (+717), 3341, 4585, 1296 и 3903 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 18328 случаев, от COVID-19 умерли 148 человек, в Украине соответственно – 3102 случая и 93 человека.

В Беларуси официально подтвержден 2919 случаев заражения коронавирусом и 29 смертей.