В мире число заражений достигло 1,7 млн. случаев, умерли 102,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1699676 (+94399 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 102734 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6983 человека, из которых 2050 приходятся на США, 634 - на Испанию, 570 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1170774 (+67316) человек, из них 49829 (+686) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 376339 человек.

В США за последние сутки выявлен 33981 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 2050 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 502876. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 27314 (+1386) человек, умерли 18747 человек.

В Испании подтверждены 158273 (+5051) случаев заражения и 16081 (+634) смертей. В Италии – соответственно 147577 (+3951) случаев заражения и 18849 (+570) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 124869 (+7120) и 122171 (+3936) случаев заражения, и 13197 (+987) и 2736 (+129) смертей.

В Китае, Великобритании, Иране, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 81953, 73758, 68192, 47029 и 26667 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3339, 8958, 4232, 1006 и 3019 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло11917 случаев, от COVID-19 умерли 94 человека, в Украине соответственно – 2203 случая и 69 человек.

В Беларуси официально подтвержден 1981 случаев заражения коронавирусом и 19 смертей.