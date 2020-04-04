В мире число заражений достигло 1,1 млн. случаев, умерли почти 60 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1099572 (+83319 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 59193 человека.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5958 человек, из которых 766 приходятся на Италию, 850 - на Испанию, 1307 – на США.

Случаи заражения зафиксированы в 205 странах. На данный момент лечение проходят 772050 749947 (+22103) человек, из них 39391 (+1737) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 228938 человек.

В США за последние сутки выявлены 32126 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1307 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 277467. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 12283 (+1880) человек, погибли 7402 человек.

В Италии подтверждены 119827 (+4585) случаев заражения и 14681 (+766) смертей. В Испании – соответственно 119199 (+7134) случаев заражения и 11198 (+850) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Китай, где подтверждены соответственно 91159 (+6365) и 81639 (+19) случаев заражения, и 1275 (+168) и 3326 (+4) смерти.

Во Франции, Иране, Великобритании, Турции, Швейцарии подтверждены соответственно 64338, 53183, 38168, 20921 и 19606 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6507, 3294, 3605, 425 и 591 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 4149 случаев, от COVID-19 умерли 34 человека, в Украине соответственно – 1072 случая и 27 человека.

В Беларуси официально подтверждены 351 случая заражения коронавирусом и 4 смерти.