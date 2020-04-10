В мире число заражений превысило 1,6 млн. случаев, умерли 95,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 1605277 (+86504 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 95751 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7246 человек, из которых 1902 приходятся на США, 655 - на Испанию, 610 – на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1103458 (+51858) человек, из них 49143 (+1064) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 356925 человека.

В США за последние сутки выявлены 33767 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1902 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 468895. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 25928 (+3037) человек, умерли 16697 человек.

В Испании подтверждены 153222 (+5002) случаев заражения и 15447 (+655) смертей. В Италии – соответственно 143626 (+4204) случаев заражения и 18279 (+610) смертей.

За Испанией следуют ФРГ и Франция, где подтверждены соответственно 118235 (+4939) и 117749 (+4799) случаев заражения, и 2607 (+258) и 12210 (+1341) смертей.

В Китае, Иране, Великобритании, Турции, Бельгии подтверждены соответственно 81907, 66220, 65077, 42282 и 24983 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3336, 4110, 7978, 908 и 2523 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло10131 случай, от COVID-19 умерли 76 человек, в Украине соответственно – 1892 случая и 57 человек.

В Беларуси официально подтвержден 1486 случаев заражения коронавирусом и 16 смертей.