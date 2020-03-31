Минздрав Беларуси закрыл статистику по коронавирусу

Минздрав Беларуси окончательно обиделся и закрыл статистику по ситуации с коронавирусом в стране.

Еще вчера ведомство обнародовало данные, на основании которых можно было подсчитать, что общее число случаев заражения коронавирусом в синеокой достигло 152.

Сегодня, после того, как Лукашенко сообщил о более сотне вылечившихся и первой смерти от COVID-19. Минздрав обиделся и выдал в эфир оперативные данные следующего содержания:

«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Можно предположить, что теперь по версии Минздрава общее число заражений коронавирусом в стране выросло до 163 человек, включая 53 человека, которые выписаны либо ожидают выписки.

Подобное информационное освещение тревожной ситуации в стране в разы увеличит количество слухов, фейков, домыслов и прочих небылиц. Вместо обид на СМИ, интернет, блогеров, соцсети Минздраву РБ давно следовало бы перейти на минимум двукратное в день информирование прессы о ситуации с коронавирусом в стране. Причем эти данные должны быть развернутыми и понятными всем, без лишних математических задач.

Минздраву РБ стоит прислушаться к депутату Геннадию Давыдько, в словах которого есть пусть и обидный, но всё же правильный посыл.

«На наш взгляд, если людям недостаточно информации, значит, они начинают искать эту информацию где попало. Если голодное животное не находит корм там, где его кормят, оно может пошляться и по помойкам. Так и происходит при отсутствии информации: люди начинают искать ее в неосведомленных СМИ, где нет достоверной информации и которые тоже питаются домыслами, слухами, фантазиями, или в телеграм-каналах», - сказал Давыдько в эфире белорусского зомбоящика.

Обидно, что всех нас: и журналистов и читателей Давыдько сравнил с или назвал «животными». Но это уже вопрос к депутату, а не Минздраву.