В Беларуси умер первый человек от заражения коронавирусом

В Беларуси зафиксирована первая смерть от заражения коронавирусом. В Витебске умер заслуженный артист РБ Виктор Дашкевич.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на супругу умершего. Официального подтверждения от Минздрава РБ пока нет.

Историю о болезни Дашкевича публиковалась на Onliner и Радио Свабода. Оба издания со ссылкой на родственников писали, что Дашкевич болел пневмонией и второй тест на коронавирус у него дал положительный результат. Со стороны Минздрава не было никак комментариев по этому случаю.

По сообщениям в телеграм-каналах ситуация в Витебской области уже требует не просто жестких ограничительных мер, а жесткого карантина с комендантским часом.

В частности, канал Nexta, опубликовавший принятый властями региона план ограничительных мер, пишет, что В Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек.

«Больницы переполнены. На данный момент неперепрофилированной осталась только областная лечебница. Из районных учреждений здравоохранения в срочном порядке направлены в Витебск все доступные в наличии аппараты ИВЛ. Все врачи (не только области, а всей страны – ред.) находятся под подписками о неразглашении, а у некоторых даже стали временно блокировать их аккаунты в «Вайбере» без объяснения причин… В нашем распоряжении имеются подтверждающие как минимум несколько смертей документы, однако в целях обеспечения анонимности наших источников, публиковаться они не будут», - пишет канал.

Скорее всего, Минздраву РБ придется подтвердить первую или уже не первую смерть в стране от заражения коронавирусом. О серьезности ситуации в регионе говорит тот факт, что в Витебск экстренно выехал министр здравоохранения В.Караник.