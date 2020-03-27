Минздрав: Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 94

Подтвержденное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Беларуси за последние двое суток выросло на 8 и составило 94 человека.

«На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов», - сообщил Минздрав РБ.

Состояние одного пациента оценивается как «среднетяжелое». География очагов случаев заражения расширилась: к Минску, Витебску и Гродно добавился один случай заражения в Гомельской области.

На сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тыс. тестов.

"Мы выбрали тактику не ежедневного информирования СМИ, это связано с тем что мы находимся в первом режиме работы, ничего экстраординарного в стране не происходит", - заявила замглавы Минздрава Елена Богдан. Она отметила, что министерство и так общается с прессой чаще, чем планировалось.

Минздрав РБ призвал пожилых людей к самоизоляции, особенно тех людей, кто имеет хронические заболевания.