Последнее обновление: 30.03.2020 14:01

В 5-й гимназии Минска у одного из сотрудников выявлен коронавирус

В 5-й гимназии Минска у одного из сотрудников выявили коронавирус. Сейчас некоторые школьники с родителями на самоизоляции дома.

Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на письмо от читателей.

В письме сказано, что у детей, которые контактировали с этим сотрудником, берут мазки, тех, кто не хочет госпитализироваться, оставляют на самоизоляции дома под присмотром родителей.

«Родителям детей, у которых преподавал этот учитель, позвонили из гимназии и сказали, что все должны уйти на самоизоляцию. Если родители не готовы самоизолироваться вместе с ребенком дома, то школьника госпитализируют на карантин» - говорится в письме.

Родители готовы уйти на удаленную работу и отсидеть с детьми карантин дома.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что у одного из сотрудников столичной 5-й гимназии тест на коронавирус оказался положительным.

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