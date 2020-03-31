Лукашенко лично подтвердил первую смерть в Беларуси от коронавируса

Лукашенко лично объявил о первой смерти в Беларуси от коронавируса, подтвердив ранее появившуюся информацию о смерти 76-летнего Виктора Дашкевича.

"Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - сказал сегодня Лукашенко на встрече со спикером нижней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой.

Лукашенко подтвердил, что в Беларуси умирают и от других болезней.

"У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса", - посетовал он.

И еще одно замечание от правителя: «… надо стараться беречь людей пожилого возраста. Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе - у них букет болезней».