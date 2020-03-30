Последнее обновление: 30.03.2020 16:30

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 152

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси с минувшей пятницы выросло на 58 и достигло 152 случаев.

«На настоящий момент, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек», - сообщила пресс-служба министерства.

По данным ведомства на сегодняшний день время проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

«Так за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции», - отмечается в сообщении.

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