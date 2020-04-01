В Беларуси зафиксирована еще одна смерть, возможно, из-за коронавируса

Ночью 1 апреля в Копыльской районной больнице скончалась 70-летняя пациентка Наталья Орлова – жительница деревни Докторовичи, где зафиксировали вспышку коронавируса.

О смерти Натальи Орловой сообщает nn.by со ссылкой на медиков и местных жителей.

Еще 29 марта медработники в защитных костюмах обошли дома жителей деревень Новые Докторовичи, Докторовичи и Углы. Людей предупреждали о том, что не надо выходить на улицы без необходимости. У многих жителей брали мазки на коронавирус. Медики продолжали работать там 30 и 31 марта. Часть сельчан впоследствии были отправлены в больницы Минска, Борисова и Копыля.

Среди первых больных с пневмонией была учительница английского языка Наталья Орлова. В Копыль ее доставили в тяжелом состоянии, поэтому даже не переводили в Минск. Ее жизнедеятельность поддерживали с помощью единственного в районе аппарата искусственной вентиляции легких.

Школу в Докторовичах закрыли на карантин, многих детей возили в районный центр, чтобы взять анализы. На территории района карантина нет, работает все объекты.

Местные власти отправляют за информацией в пресс-службу Минздрава и к министру здравоохранения.

Проблема в том, что вызвана ли смерть Натальи Орловой коронавирусом или нет, узнать в созданном в Беларуси информационном вакууме будет очень сложно. И хотя вчера, на всю страну Лукашенко лично подтвердил, что смерть артиста Виктора Дашкевича в Витебске стала следствием заражения коронавирусом, в свидетельстве о смерти, фото которого появилось в соцсетях, указана причина «пневмония неуточнённая».