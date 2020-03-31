Лукашенко сообщил о заражении врачей коронавирусом в Витебске

Более десятка врачей в Витебске заразились коронавирусом после контакта с пациентами. Эту историю сегодня подтвердил лично Лукашенко.

"Вот в Витебске знаю – врачи первого уровня – те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами", – заявил сегодня Лукашенко.

Он в очередной раз категорически высказался против введения карантина или иных ограничительных мер.

"Запирать в этих тухлых квартирах – это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", – сказал Лукашенко, утверждая, что сам не проходил тест на коронавирус.

"Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там. Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", – подытожил белорусский правитель.