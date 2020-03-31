Лукашенко опроверг статистику Минздрава о коронавирусе в Беларуси

Лукашенко сегодня опроверг официальную статистику Минздрава Беларуси о распространении коронавируса в республике. При этом он подтвердил и первый случай смерти от COVID-19 и факт заражения врачей в Витебской области.

Минздрав РБ в понедельник днем сообщил, что выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек. Таким образом, общее число случаев заражения составляет 152.

Сегодня Лукашенко заявил, что в целом в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. Он поблагодарил за это врачей.

"Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить", - заявил Лукашенко.

Он посетовал на то, что имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса.

"Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал", - возмутился белорусский правитель.

В то же время он продолжил делиться своей статистикой.

"У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми", - сообщил он.

Таким образом, по версии Лукашенко число случаев заражения в Беларуси уже близко или достигло 200 человек. Если же считать 105 активных случаев по версии Минздрава и более сотни вылечившихся по версии Лукашенко, то общее число уходит за 200 человек. Если же принять во внимание тот факт, что многим пациентам с диагнозом пневмония и вовсе не делают тесты, то число заразившихся может в разы превышать указанные цифры.

«Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там», - сказал сегодня Лукашенко.