В Могилевской области подтвержден первый случай «завозного» коронавируса

В Могилевской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает официальный сайт Могилевоблисполкома со ссылкой на замглавврача Могилевской инфекционной больницы Ирину Бас.

Коронавирус обнаружен у жительницы Кричева, которая завезла его в Могилевскую область из … Витебска, где находилась в длительной командировке.

«Это жительница Кричева 33 лет, которая была в длительной командировке в Витебске. В настоящее время она полностью обследована, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Женщина находится в Могилевской инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Ее состояние стабильно», - сообщила Ирина Бас.

Она отметила, что проведено обследование всех контактных лиц. «На утро получены все отрицательные результаты. В настоящее время в Кричеве проходятся противоэпидемические мероприятия».