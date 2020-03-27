Последнее обновление: 27.03.2020 13:09

Лукашенко в очередной раз упомянул о психозе и панике вокруг коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками ОАО "Белгипс", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко в очередной раз заявил о недопустимости психоза и паники в отношении распространения в Беларуси коронавирусной инфекции, отметив, утверждая, что в стране принимаются необходимые меры по профилактике.

"Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли", - сказал Лукашенко.

Он также посетовал на то, что ситуация в мировой экономике сказывается и на Беларуси.

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