Минздрав РБ выявляет контакты граждан, сдавших тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси проводит в Минске санитарно-противоэпидемические мероприятия по выявлению контактов первого и второго уровня граждан, у которых взяты тесты на COVID-19.

"Во время эпидемического расследования на один день (13 марта) на индивидуальное обучение переведен один класс гимназии №20", - сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Помимо 20-й гимназии санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня проводятся в БГУ.

"Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, направлена в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID. Заболевших среди студентов нет. Университет и остальные вузы работают в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

В Беларуси на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом нового типа.