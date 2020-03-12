Последнее обновление: 12.03.2020 18:02

Минздрав РБ выявляет контакты граждан, сдавших тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси проводит в Минске санитарно-противоэпидемические мероприятия по выявлению контактов первого и второго уровня граждан, у которых взяты тесты на COVID-19.

"Во время эпидемического расследования на один день (13 марта) на индивидуальное обучение переведен один класс гимназии №20", - сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

Помимо 20-й гимназии санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня проводятся в БГУ.

"Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, направлена в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID. Заболевших среди студентов нет. Университет и остальные вузы работают в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

В Беларуси на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование