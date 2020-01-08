КПЧ ООН признал нарушение прав расстрелянного в Беларуси Сергея Иванова

В марте 2015 года Иванов был признан Гомельским областным судом виновным в жестоком убийстве знакомой девушки в августе 2013 года и приговорен к смертной казни через расстрел.

Иванов не хотел обжаловать приговор и согласился на это только после встречи с братом Алексеем.

По мнению защитника Сергея Иванова, во время рассмотрения апелляции в Верховном суде были основания для переквалификации преступления с части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью) на часть 1 (убийство), которая предусматривает максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Но Верховный суд в июле 2015 года оставил приговор Гомельского облсуда без изменений.

Алексей Иванов от своего имени и от имени брата направил в 2015 году в КПЧ жалобу на нарушение права Сергея Иванова на жизнь.

Комитет ООН обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения жалобы Ивановых в высшей международной инстанции по правам человека. Однако Сергея Иванова расстреляли в апреле 2016 года, не дождавшись рассмотрения его жалобы в КПЧ.

Комитет ООН по правам человека рассмотрел дело № 2655/2015 «Сергей и Алексей Ивановы против Беларуси» и признал нарушение права расстрелянного на жизнь, нарушение презумпции его невиновности, права на защиту и права на справедливое судебное разбирательство. Беларусь обязали принять меры, необходимые для предупреждения аналогичных нарушений в будущем, сообщает БелаПАН.

Комитет ООН по правам человека также предписал правительству Беларуси пересмотреть законодательство о смертной казни, которое было применено в этом деле.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.