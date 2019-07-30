Последнее обновление: 30.07.2019 18:34

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

Витебский областной суд 30 июля вынес смертный приговор Виктору Павлову, который признан виновным в убийстве двух пенсионерок с отягчающими обстоятельствами.

Преступление было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Павлов избил пожилых женщин и похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела пенсионерок нашли через несколько дней.

Гособвинитель запросил для Виктора Павлова высшую меру наказания — расстрел, поскольку преступление было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство.

В июне был казнен Александр Жильников, признанный виновным в убийстве трех человек. Сначала он был пожизненно осужден, но наказание заменили на смертную казнь после повторного рассмотрения дела.

Белоруссия — единственная страна в СНГ и Европе, где до сих пор действует смертная казнь.

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