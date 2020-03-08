Евросоюз осудил смертный приговор в Беларуси

Европейский союз осудил очередной смертный приговор, вынесенный в Беларуси, и в который раз призвал белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь.

"Европейский союз подтверждает свою решительную позицию против применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", – говорится в сообщении ЕС.

"Если бы Беларусь отменила оставшиеся смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы весьма позитивным первым шагом к ее отмене", – подчеркивается в сообщении.

ЕС напомнил, что за последние 10 лет в 160 государствах не состоялось ни одной смертной казни.

Минский областной суд 6 марта на выездном заседании приговорил 29-летнего Виктора Скрундика к высшей мере наказания за убийство двух пенсионеров.

В начале января Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове двух родных братьев 19 и 20 лет Илью и Станислава Костевых.

В конце января Верховный суд РБ оставил в силе смертный приговор убийце восьмимесячной девочки в Лунинце Виктору Сергелю.