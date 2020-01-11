В Беларуси вынесены два новых смертных приговора

Могилевский областной суд в пятницу, 10 января, на выездном заседании в Черикове приговорил к смертной казни двух братьев Илью и Станислава Костевых. Молодые люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 19 лет и 21 год, обвинялись в убийстве своей 47-летней учительницы и поджоге ее дома.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Тело убитой женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее сгоревшем доме в Черикове в апреле 2019 года. С места происшествия пропал компьютер, который позднее был обнаружен в доме ранее судимых братьев. После ареста они сознались, что убийство и поджог - их рук дело. Причиной преступления стал давний конфликт.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.