В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

В Беларуси 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича.

Об этом сообщает «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову. На громком процессе она выступала в качестве гособвинителя.

Могилевский областной суд 9 января приговорил жителя Бобруйска Александра Осиповича к исключительной мере наказания за убийство двух девушек — 26-летней Кристины Крюшкиной и 27-летней Олеси Климовой. Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы на улице Лынькова. Одну девушку Осипович зарезал, нанеся 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. 14 мая специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, оставила приговор без изменений.

Как сообщила Иванова, после решения Верховного суда Осипович написал личное ходатайство на имя президента РБ. Но Лукашенко оставил ходатайство без удовлетворения.