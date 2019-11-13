Лукашенко: Только референдум сможет отменить смертную казнь в Беларуси

Отмена смертной казни в Беларуси возможна только через проведение референдума, однозначно заявил сегодня Лукашенко на пресс-конференции в Австрии. По его словам, «мы двигаемся» в этом направлении.

Ответ Лукашенко на соответствующий вопрос австрийской журналистки.

«Европейский союз от нас уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Встает вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе, что мы в этом направлении будем работать вместе, и выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить. Это первое.

Второе. Риторический вопрос. Скажите, а каково мнение ваших граждан по поводу смертной казни? Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны. Потому что, чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу.