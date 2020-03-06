Последнее обновление: 06.03.2020 16:48

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "слуцкой банде".

Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили их, а потом сжигали заживо. Все это происходило в январе 2019 года, сообщает правозащитный центр «Весна».

Судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко назначил обвиняемым наказания, которые запрашивал гособвинитель Вадим Лолуа.

Так, 29-летний Виктор Скрундик приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу; 25-летний Виталий Мятеж — к 22 годам колонии усиленного режима; 33-летний Валентин Бушнин — к 18 годам колонии усиленного режима.

Судебный процесс по этому делу в здании Слуцкого суда продолжался более месяца. Под стражей обвиняемые находились около года.

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