Последнее обновление: 11.01.2020 18:40

ЕС осудил новые смертные приговоры в Беларуси

Европейский союз призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее полной отмене, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, сделанном после вынесения в Беларуси двух новых смертных приговоров.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное Всеобщей декларацией прав человека, и является в наивысшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности. Ошибки правосудия необратимы», — подчеркивается в заявлении, передает БелаПАН.

10 января коллегия Могилевского областного суда приговорила двух жителей Черикова — 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых — к смертной казни. Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.

Это уголовное дело упоминал Александр Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас на контроле президента есть общественно значимые дела, — рассказал он. — Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них: два подонка, иначе их не назовешь, — уже и разбои были, и наказывали их — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра — никакая, асоциальный элемент, а учительница защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь, они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?»

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