Последнее обновление: 21.12.2019 14:59

ЕС осудил смертную казнь в Беларуси

Европейский союз осудил исполнение очередного смертного приговора в Беларуси, говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в высшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности», - отмечается в сообщении.

«Европейский Союз использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах... Беларусь – единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь», – говорится в сообщении.

В 2019 году в Беларуси приведены в исполнение 3 смертных приговора.

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