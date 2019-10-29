ЕС и ОБСЕ осудили новый смертный приговор в Беларуси

Европейский союз и Парламентская ассамблея ОБСЕ осудили новый смертный приговор в Беларуси и призвали власти РБ вести мораторий на смертную казнь.

Брестский областной суд приговорил к смертной казни 48-летнего жителя Лунинца Виктора Сергеля за групповое убийство восьмимесячной девочки 27 октября 2018 года. 26-летняя мать девочки приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В день преступления отец девочки, 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти. Девочка была обезглавлена. Мать ребенка и 48-летний знакомый семьи находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

«ЕС выражает сочувствие всем, кто пострадал от преступления, но выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь — бесчеловечное и неэффективное наказание, которое не является сдерживающим фактором. На протяжении последних 10 лет она не применяется в 160 странах», - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

«Несмотря на ужасный характер преступления, следует подчеркнуть, что смертная казнь неэффективна и бесчеловечна, и именно поэтому она была отменена во всех европейских странах за исключением Беларуси. Мы призываем власти Беларуси без промедления ввести мораторий на смертную казнь и присоединиться к 55 входящим в ОБСЕ странам, отказавшихся от этого бесчеловечного наказания», - говорится в совместном заявлении председателя комитета ПА ОБСЕ по правам человека Кириакоса Хаджиани и его заместителя Майкла Георга Линка.