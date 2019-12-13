Последнее обновление: 13.12.2019 14:07

Лукашенко анонсировал персональную амнистию осужденным за наркотики

Лукашенко пообещал принять персональные решения по амнистированию тех, кто осужден по статье 328 Уголовного кодекса.

Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Лукашенко признал, что в правоприменительной практике надо четко разделять наказание.

"Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье – употреблять. Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить», - признал белорусский правитель.

"С другой стороны, посмотрев на действие наших законов, на их жесткость, мы видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков", - сказал он.

Лукашенко дал поручение, чтобы на рассмотрение главы государства внесли предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328.

"Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно - на поруки, как у нас говорят, родителям. Приди, распишись, возьми на особый контроль. Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в колонию. Такое жесткое поручение. В ближайшее время оно будет мне внесено, и я пойду на помилование этих людей", - пообещал Лукашенко.

Он посетовал на то, что в интернете много открытой информации, в том числе негативного плана.

"Очень сложно с этим бороться, потому что сразу гвалт: мы опять "диктатура", закрываем интернет. Мы ничего не хотим закрывать. У меня одна претензия к интернету: если ты там выругался матом (я тоже часто страдаю этой болезнью, особенно на тренировках по хоккею, биатлону, лыжам, своих подопечных учу, могу так выразиться), подпишись, что это ты. Из интернета надо убрать то, что способствует наркомании, терроризму и подобным вещам. Мы над этим работаем", - сказал белорусский правитель.

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