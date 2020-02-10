МВД Беларуси перекрыло канал поставки героина в ЕС

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми МВД пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В минувшую пятницу, вечером 7 февраля в Гродненском районе были задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50-ти и 51-го года. Они намеревались вывезти более 6 кг вышеуказанного наркотика за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория. Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свёртки с порошком белого цвета.

«Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное наркотическое средство - героин. Примечательно, что один из задержанных - судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни», - сообщила Чемоданова.