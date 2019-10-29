Лукашенко потребовал усилить профилактику наркомании

На прошедшем сегодня совещании Лукашенко назвал недостаточными меры по профилактике наркоторговли и наркомании.

"Я неоднократно говорил: пока будем бороться только с последствиями, а не с причинами, коренного улучшения ситуации не добьемся. Самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков - это их тотальное непринятие обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться", - заявил Лукашенко.

«Наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков. Поэтому действовать необходимо на упреждение по линии учреждений образования, здравоохранения и, конечно же, прежде всего семьи. Важное значение имеет совершенствование антинаркотической пропаганды с учетом интересов молодежи. Наряду с традиционными СМИ здесь следует активно подключать социальные сети и другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов. В этом плане деятельность Министерства информации сейчас малозаметна. Я вообще что-то не вижу этого министерства", - продолжил он.

«Сложившаяся система работы по противодействию распространению наркотиков и профилактике наркомании активно обсуждается в обществе. Особенно обсуждают и рыдают так называемые "Матери 328". Мы, конечно, их понимаем: это беда в семье. Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми. А потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти. Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Предлагают нам активнее вести профилактику, только забыли, что им самим надо было этим делом заниматься в семье. Нужно тщательно изучить их предложения. Они пострадавшие. Они, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие", - сказал Лукашенко.

Он потребовал конкретных предложений в сфере противостояния наркоторговле, повышения результативности этой работы, профилактики наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.