Мининформ РБ за 7 месяцев 2019 года заблокировал 465 сайтов

Министерство информации Беларуси с начала года ограничило доступ к 465 сайтам в сети интернет за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Об этом сегодня сообщил первый замминистра информации Павел Легкий, передает БелТА.

«Из них 70% приходится на информационные площадки, распространявшие наркотики. Остальные 30% - это сайты и аккаунты в социальных сетях, с которых распространялась ненадлежащая реклама, велась мошенническая финансовая деятельность (к примеру, предлагались услуги микрозаймов), а также порнография и экстремистские материалы", - сказал Легкий.