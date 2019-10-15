Последнее обновление: 15.10.2019 10:13

Минский суд вынес 37 приговоров по делу о распространении наркотиков

Минский городской суд вынес приговор в отношении 37 фигурантов уголовного дела о распространении наркотиков.

Большинство обвиняемых совершало преступления в составе организованных групп и действовали через интернет, используя различные способы шифрования и конспирации. Каждый из участников выполнял свою роль: закладчика, курьера или оптовика.

В ходе расследования изъято более 7 кг наркотических и психотропных веществ, сообщает БелТА.

В итоге обвиняемые получили различные сроки - от домашней химии до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи.

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