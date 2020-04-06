В Минске за наркотики задержаны два прокурора

КГБ Беларуси взял под стражу уже бывших зампрокуроров Советского и Ленинского районов столицы Беларуси, возбудив в отношении задержанных уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Речь идёт о бывших заместителях прокуроров Ленинского и Советского районов Евгении Моисеенко и Алексее Ерофееве. Во время задержания они находились в одном автомобиле. Им предъявлены обвинения по части 1 статьи 328 УК Беларуси, предусматривающей наказание в ограничение свободы на срок до 5 лет и или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.