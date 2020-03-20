С начала года в Беларуси зарегистрирован 581 случай распространения наркотиков

За два месяца 2020 года в Минске по ст.328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) зарегистрировано 163 преступления, а в целом по Беларуси - 581.

Такую информацию озвучила официальный представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова.

В Минске за январь-февраль текущего года возбуждено 9 уголовных дел по ч.5 ст.328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека).

По 7 уголовным делам факты смертей граждан от употребления наркотических средств и психотропных веществ наступили в декабре 2019 года, еще 2 смерти произошли в начале 2020 года.