Лукашенко говорит, что стабилизировал обстановку в сфере наркотиков

Лукашенко заявил, что в Беларуси удалось стабилизировать обстановку в сфере распространения и потребления наркотиков.

"Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию. Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов", - заявил он на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании.

"В результате нам удалось стабилизировать обстановку. За прошедшие пять лет количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних - примерно в 5 раз. Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году», - привел статданные Лукашенко.

"Однако, несмотря на приведенные показатели, особых поводов для самоуспокоенности нет», - подчеркнул он.

«Учитывая географическое положение Беларуси, наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой. Поэтому все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье. Только за прошлый год правоохранителями перехвачено на границе почти полтонны гашиша. Не прекращаются попытки снова подсадить наших людей на синтетические наркотики. Одних амфетаминов и прочих психотропных веществ изъято свыше 36 кг".

«Руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры. Подростки соглашаются на уговоры неизвестных им лиц в сети Интернет сделать одну-две закладки, не понимая толком, во что ввязываются, а потом получают большие сроки. Естественно, становятся соучастниками сбыта и потребления наркотиков со всеми вытекающими последствиями", - констатировал Лукашенко.

Он потребовал от правоохранительных органов принятия любых мер для наказания руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.

"Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью", - потребовал Лукашенко.