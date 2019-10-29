Последнее обновление: 29.10.2019 13:40

Лукашенко требует единообразного применения смягчающих поправок к наказанию за наркотики

Лукашенко потребовал от судебной власти подготовить разъяснения для единообразного подхода в смягчении наказания за преступления, связанные с наркотиками, с учетом недавно принятых поправок.

«В Уголовный кодекс не так давно были внесены поправки, которые дают судам возможность более гибко подходить к назначению наказания. Кстати, за смягчение наказания в таком размере, как мы приняли решение, ратовали так называемые то ли партия, то ли общественная организация (движение "Матери 328")», - сказал Лукашенко.

«У людей не должно быть сомнений в справедливости и обоснованности принимаемых судебных решений. Главная задача суда - тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда", - потребовал он.

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